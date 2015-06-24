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تداول فيديو لوكيل الأوقاف يصف الإخوان بـ"صخرة لا تنكسر" ويخاطب المرشد:سيدى

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تداول فيديو لوكيل الأوقاف يصف الإخوان بـ"صخرة لا تنكسر" ويخاطب المرشد:سيدى تداول فيديو لوكيل الأوقاف يصف الإخوان بـ"صخرة لا تنكسر" ويخاطب المرشد:سيدى
تداول عدد من مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى، للشيخ سعد الفقى وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، وهو يمتدح مرشد الإخوان محمد بديع المحكوم عليه بالإعدام ويصفه بالعظيم، ويصف الإخوان بأنها الصخرة التى لا تنكسر وهم من صنعوا الثورة، وذلك خلال تقديمه لمؤتمر انتخابى للجماعة باستاد مدينة المنصورة وبجواره مفتى الجماعة عبد الرحمن البر المحكوم عليه بالإعدام، حيث واجه الفقى تعليقات لاذعة عبر صفحات التداول على فيس بوك.

وقال وكيل وزارة الأوقاف فى كلمته، أحيى جميع الحاضرين باستاد المنصورة وتحية خاصة للسيد المرشد الأستاذ الدكتور محمد بديع والحاصرين جميعاً وأوجه الشكر الخاص لفضيلة المفتى الدكتور عبد الرحمن البر والأخوة الحضور.. وأود أن أقول بأننا جميعاً قد جئنا من أجل هدف واحد وهو مواصلة مسيرة الثورة والحفاظ على مكتسباتها.. ولابد أن نعترف بأن الإخوان صخرة لا تنكسر أبداً وهم من قاموا على نجاح الثورة بقيادة مرشدنا العظيم وبتوجيهاته الفريدة ومنهجنا هو تربية الفرد والسمع والطاعة ونحن عندما أقسمنا قسم الولاء من أجل هذا اليوم وكنا نثق فى أن الله سوف يمكننا فى الأرض.. هنيئاً لهذه الأمة القيادة الرشيدة وعودة دولة الخلافة وعاصمتها القدس الشريف.

مستكملا: سيدى فضيلة المرشد الدكتور محمد بديع لقد جاءت هذه الجموع الليلة باستاد المنصورة عروس النيل لتجدد لكم البيعة وتقول لكم سيروا على بركة الله ونحن من وراءكم ومعكم.. وكل هؤلاء الأطهار الأبرار الأخيار أتوا ليبايعونك ويكونوا تحت رهن إشارتك دائماً وفى كل وقت.

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مصر 365

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