وزير البيئة للفلاحين: "اللى هيحرق قش الأرز هيطبق عليه القانون بقوة"

قال الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، إن بروتوكول التعاون مع صندوق الاجتماعى للتنمية بشأن عمليات جمع وكبس قش الأرز خلال موسم حصاد الأرز، يبدأ من شهر سبتمبر وحتى شهر ديسمبر من كل عام، وذلك للمحافظة على البيئة من ظهور السحابة السوداء، ومنع الآثار السلبية الناتجة عن عمليات حرق قش الأرز فى العديد من المحافظات كثيفة زراعة الأرز، مثل الشرقية والدقهلية.

وقال وزير البيئة موجها حديثه للفلاحين، قائلا "الفلاح اللى هيحرق قش الأرز هنطبق عليه القانون بقوة، والأفضل ليه إنه يتخلص من قش الأرز".

وتوقع خلال تصريحات صحفية له بمقر مجلس الوزراء، أن يتم نظافة الهواء المصرى من عوادم السيارات خلال 10 سنوات، لافتا إلى أن المشكلة الرئيسية لتلوث هواء القاهرة هى الأتربة وليس عادم السيارات.