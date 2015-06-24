رجل أعمال كبير يتصالح فى قضية فساد مالى متورط فيها وزير سابق

أفاد مصدر حكومى أن أحد أبرز رجال الأعمال المصريين الهاربين خارج البلاد يجرى حاليا تصالحا فى قضية فساد مالى كبيرة، كانت النيابة العامة حققت فيها منذ 4 سنوات وتحمل رقم 925 لسنة 2011 حصر تحقيق أموال عامة عليا.

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع"، أن القضية التى جرى بشأنها التصالح، متورط فيها وزير سابق وسبق أن أصدرت النيابة العامة قرار بمنع الوزير وعائلته من السفر بناء على التحقيقات فيها.

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