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الحكومة توافق على مد فترة السماح بالتصدير للفحم النباتى 3 أشهر

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الحكومة توافق على مد فترة السماح بالتصدير للفحم النباتى 3 أشهر الحكومة توافق على مد فترة السماح بالتصدير للفحم النباتى 3 أشهر
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء على مد فترة السماح بالتصدير للفحم النباتى لمدة ثلاثة شهور أخرى، اعتبارًا من 24 يونيو 2015.

ويأتى ذلك فى ضوء الاتجاه نحو توفيق أوضاع مكامير الفحم النباتى فى أماكنها باستخدام تكنولوجيا نظيفة، على أن يقوم منتجو الفحم النباتى بتقديم خطة توفيق أوضاع، موضح بها الفترة الزمنية للتطوير باستخدام أفران مطابقة للمواصفات القياسية المصرية، وتتوافق انبعاثاتها مع حدود القانون، والحصول على التراخيص المؤقتة لمزاولة النشاط، وذلك حرصًا وحفاظًا على حصة التصديرية بالسوق العالمية للفحم النباتى.
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