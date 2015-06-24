النني لـ في الجول.. عن ' أبي ' الذي ذهب إلى فيورنتينا

"لم يتعامل معي أبدا كمدرب. كان بمثابة الوالد وكنت بمثابة الإبن له".. هذا ما يراه النجم المصري محمد النني متوسط ميدان بازل السويسري، الذي كان صعبا عليه فراق مدربه باولو سوزا الذي تولى مسؤولية تدريب فيورنتينا.

النني الذي كان أحد الركائز الأساسية في خطط المدرب البرتغالي في الموسم الماضي مع بازل يبدو أنه يحلم بالقدوم إلى فلورنسا قريبا، كي يكون بجوار أصدقاءه محمد صلاح وأحمد حجازي.

وتحدث النني لـFilGoal.com: "يمكنني القول إن باولو سوزا هو السبب الأول في ظهوري بهذا المستوى مع بازل في الموسم الماضي".

وتابع "باولو مدرب كبير جدا، أعطاني حرية كبيرة في وسط الملعب، جعلني أكثر جرأة في نصف ملعب الخصم".

وأضاف:"عندما كان يوجه لي التعليمات قبل أو أثناء المباريات كان يعاملني وكأنه والدي وليس مدربي".

وأوضح "كان يرغب في أن يراني في أفضل شكل ممكن، هذا الأمر كان فارقا بالنسبة لي، تعامله النفسي قبل الفني مع اللاعبين كان أكثر من رائع ولهذا ظهر بازل بمستوى متميز في الموسم الماضي".

وعن مستقبله في الموسم المقبل، صرح "سمعت أخبارا عن رغبة فيورنتينا في ضمي ولكن لا يوجد شيء رسمي".

وأتم "الفيولا حلم لأي لاعب في العالم فهو فريق كبير، اللعب في الأرتيميو فرانكي شيء رائع بكل تأكيد وفي وجود سوزا سيكون الأمر أكثر روعة، لنرى ما الذي سيحدث في المستقبل".

وقاد النني بازل هذا الموسم إلى الفوز بلقب الدوري السويسري إضافة إلى مشاركة جيدة جدا في بطولة دوري الأبطال، النني يمتلك رؤية ممتازة للملعب ومع قوة تصويباته يمكننا القول أننا سنكون على موعد مع رؤية بيتزارو جديد في فيورنتينا.