أخبار عاجلة

صور| كيت ميدلتون تتلقى هدية غريبة على مسرح «رويال دروري لين» -
قائمة الأهلي| ظهور أكرم توفيق.. واستبعاد متعب ومعلول وجمعة -
الاتحاد السكندري يخاطب «فيفا» بشأن غرامة «بونتش» -
لعلهم يفقهون - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع الشيخ رمضان عبد المعز لقاء مع قاريء بالإذاعة والتليفزيون -
قراءة رائعة لهاني الحسيني تُصور ماحدث بقصة النبي يوسف -
القارئ هاني الحسيني: الموضوع مش بالصوت العالي وإنما "وشوشني واطربني" -
الأول على العالم فى قراءة القرآن يروى حقيقة "القارئ المزيف" -
قائد أتلتيكو مدريد يؤكد جاهزية الفريق لديربي «الريال» -
شكوك حول مشاركة «نوير» أمام ريال مدريد بسبب الإصابة -
«جوارديولا» يحذر لاعبيه قبل انتقالات الصيف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

تقرير - تشيلسي يعرض صلاح على أتليتكو ضمن صفقة تبادلية لضم جريزمان

Google+ Print
تقرير - تشيلسي يعرض صلاح على أتليتكو ضمن صفقة تبادلية لضم جريزمان تقرير - تشيلسي يعرض صلاح على أتليتكو ضمن صفقة تبادلية لضم جريزمان

يعرض تشيلسي جناحه الدولي المصري محمد صلاح على أتليتكو مدريد ضمن صفقة تبادلية لجلب الفرنسي أنطوان جريزمان إلى لندن، بحسب تقارير إنجليزية.

وكان صلاح قد لعب مع فيورنتينا في النصف الثاني من الموسم المنصرم وقدم أداء جعل إنتر ميلان وميلان وفولفسبورج وأتليتكو مدريد يهتمون بخدماته.

محمد صلاح يجتمع ممثله اليوم الأربعاء مع إدارة نادي فيورنتينا لإعلان موقفه، هل سيلعب لموسم أخر بالقميص البنفسجي أم سيرحل.

وذكرت صحيفة "إكسبريس" الإنجليزية نقلا عن تقارير من صحيفة "جازيتا ديللو سبورت" أن تشيلسي يريد دخول المفاوضات مع أتليتكو مدريد لضم جريزمان، بإغراء النادي الإسباني بعرض صلاح.

ويجهز تشيلسي عرضه على أتليتكو لضم جريزمان مقابل صلاح و45 مليون جنيه إسترليني.

وأشار التقرير إلى أن تشيلسي يأمل أن ينجح عرض صلاح على أتليتكو في إقناعهم بترك جريزمان، خاصة بعدما أبدى جوزيه مورينيو رغبة ملحة في ضمه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع