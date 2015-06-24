تقرير - تشيلسي يعرض صلاح على أتليتكو ضمن صفقة تبادلية لضم جريزمان

يعرض تشيلسي جناحه الدولي المصري محمد صلاح على أتليتكو مدريد ضمن صفقة تبادلية لجلب الفرنسي أنطوان جريزمان إلى لندن، بحسب تقارير إنجليزية.

وكان صلاح قد لعب مع فيورنتينا في النصف الثاني من الموسم المنصرم وقدم أداء جعل إنتر ميلان وميلان وفولفسبورج وأتليتكو مدريد يهتمون بخدماته.

محمد صلاح يجتمع ممثله اليوم الأربعاء مع إدارة نادي فيورنتينا لإعلان موقفه، هل سيلعب لموسم أخر بالقميص البنفسجي أم سيرحل.

وذكرت صحيفة "إكسبريس" الإنجليزية نقلا عن تقارير من صحيفة "جازيتا ديللو سبورت" أن تشيلسي يريد دخول المفاوضات مع أتليتكو مدريد لضم جريزمان، بإغراء النادي الإسباني بعرض صلاح.

ويجهز تشيلسي عرضه على أتليتكو لضم جريزمان مقابل صلاح و45 مليون جنيه إسترليني.

وأشار التقرير إلى أن تشيلسي يأمل أن ينجح عرض صلاح على أتليتكو في إقناعهم بترك جريزمان، خاصة بعدما أبدى جوزيه مورينيو رغبة ملحة في ضمه.