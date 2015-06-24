سياحة السويس: 30% نسبة الإشغالات بالسخنة خلال الأسبوع الأول رمضان

قال محمد جودة مدير عام مكتب وزارة السياحة بالسويس، إن نسبة الإشغالات السياحية بلغت 30% خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان .

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هذا الأمر طبيعى ويحدث كل عام أن تنخفض الإشغالات والإقبال على السخنة بشكل ملحوظ قبيل وخلال شهر رمضان.

وتابع مدير عام مكتب وزارة السياحة بالسويس لـ"اليوم السابع"، أن نسب الإشغالات والإقبال بالسخنة تزداد بشكل كبير فى الإجازات والمواسم، موضحا أن نسبة الإشغالات بالقرى السياحية بلغت 75% خلال الإجازات فى الأشهر الماضية.

وأضاف مدير عام السياحية أن نسبة الإقبال والحضور فى أعياد شم النسيم العام والصيف الماضى كانت قد بلغت 100%، وهو على عكس ما شاهدته العين السخنة فى موسم رأس السنة الميلادية وإجازة منتصف العام التى وصلت نسب الإشغالات ما يقرب من 80 إلى 90 %.

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