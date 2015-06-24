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محافظ كفر الشيح: توزيع 225 رأس ماشية على الأسر الفقيرة

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محافظ كفر الشيح: توزيع 225 رأس ماشية على الأسر الفقيرة محافظ كفر الشيح: توزيع 225 رأس ماشية على الأسر الفقيرة
أكد الدكتور أسامة حمدى، محافظ كفر الشيخ، أنه تم توزيع 225 عجلا على 225 أسرة فقيرة، وهناك 500 عجل آخرين ضمن مشروع هدية الرئيس للأسر الفقيرة التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى من مزارع القوات المسلحة.

جاء ذلك خلال انعقاد المجلس التنفيذى للمحافظة الذى عقد اليوم برئاسة الدكتور أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ وأمانة سر اللواء حسين الطاهر السكرتير العام المساعد وحضور رؤساء المدن ووكلاء الوزارات المتعددة.
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