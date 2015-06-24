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المحاسبات: اعضاء هيئة تدريس جامعة بورسعيد يصرفون مستحقات بالمخافة للقانون

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المحاسبات: اعضاء هيئة تدريس جامعة بورسعيد يصرفون مستحقات بالمخافة للقانون المحاسبات: اعضاء هيئة تدريس جامعة بورسعيد يصرفون مستحقات بالمخافة للقانون
كشف الجهاز المركزى للمحاسبات من خلال تقرير الإدارة المركزية للرقابة المالية على التعليم العالى والبحث العلمى عدم حضور بعض أعضاء هيئة التدريس بكلية الهندسة والتربية الرياضية والتجارة جامعة بورسعيد للحد الأدنى المنصوص علية وعدم التزامهم بتطبيق قانون الجامعات 49 لسنة 1972.

كما كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات قيام بعض الكليات بخصم نسب مختلفة من أعضاء هيئة التدريس لدى صرف مكافأة التدريس وحافز التطوير نتيجة عدم حضورهم لبعض الأيام على مدار الأسبوع دون الرجوع بالخصم من مستحقات بدل الجامعة بالمخالفة للقانون رقم 84 لسنة 2012 وقرارات مجلس الجامعة الذى ينظم صرف البدل وحضور هيئة التدريس للحد الدنى وصرف مكافأة التدريس الـ 200% وحافز التطوير.

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