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القوات المسلحة تخصص الخط الساخن 16633للتواصل مع المواطنين وتلقى البلاغات

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القوات المسلحة تخصص الخط الساخن 16633للتواصل مع المواطنين وتلقى البلاغات القوات المسلحة تخصص الخط الساخن 16633للتواصل مع المواطنين وتلقى البلاغات
أعلنت القوات المسلحة أنه قد تم تخصيص الرقم الساخن 16633 للتواصل مع المواطنين سواء من الخطوط الارضية الثابتة أو المحمول، وذلك لتلقى البلاغات والمعلومات حول اكتشاف أو الحصول على أى مهمات أو ملبوسات عسكرية أو شرطية يتم يتداولها خارج القوات المسلحة والشرطة المدنية، وذلك استمرارا لجهود القوات المسلحة فى تأمين الجبهة الداخلية ومعاونة الأجهزة الأمنية لوزارة الداخلية فى التصدى للتنظيمات الارهابية التى تسعى إلى الإضرار بأمن وسلامة المجتمع المصرى ومنع استهداف الأفراد والمنشآت العسكرية والشرطية.

وتهيب القوات المسلحة بأبناء الشعب المصرى التعاون وسرعة الإبلاغ عن أى بيانات من شأنها المساهمة فى دعم جهود الأمن والاستقرار والحفاظ على أمن وسلامة جناحى الأمن والاستقرار فى .
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مصر 365

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