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محافظ الأقصر يلغي قراره السابق بعدم صرف حافز الإثابة للمُعلمين‎

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محافظ الأقصر يلغي قراره السابق بعدم صرف حافز الإثابة للمُعلمين‎ محافظ الأقصر يلغي قراره السابق بعدم صرف حافز الإثابة للمُعلمين‎

ألغى محمد بدر، محافظ الأقصر، القرار رقم 2013 لسنة 2015، الصادر في 5 مايو الماضي، والذي يقضي بوقف صرف حافز إثابة الـ 200% للمعلمين.

ونصت المادة الثانية من قرار محافظ الأقصر اللاحق، والذي حمل رقم 2109 بتاريخ 18 يونيو الجاري، على تنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ فورًا طبقًا لمنطوق، وأسباب كل حكم على حدة.

كما نصت المادة الثالثة من القرار، أنه على السكرتير العام، ومسئولي مديرية التربية والتعليم، والإدارات التابعة لها، والمديرية المالية، تنفيذ القرار وكل ما يخصه.

 وكان “بدر”، قد أصدر قرار في 5 مايو الماضي بعدم صرف حافز الإثابة، بناءًا على ما ورد من وزارة المالية بعدم أحقية المُعلمين في هذا الحافز، ولكن بعد أن حصل المُعلمون على أحكامٍ ضد المُحافظ السابق بشخصه، والحالي بصفته، و أحكام أخرى ضد مديري إدارات وموظفي الماليات، قرر المحافظ الحالي، أن يسحب قراره السابق، ويلغيه بقرارٍ جديد.

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