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وزير جزائرى: 63 جهاديا جزائريا تم تجنيدهم فى صفوف داعش

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وزير جزائرى: 63 جهاديا جزائريا تم تجنيدهم فى صفوف داعش وزير جزائرى: 63 جهاديا جزائريا تم تجنيدهم فى صفوف داعش
كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرى، محمد عيسى، عن أن 63 جهاديا جزائريا تم تجنيدهم فى صفوف تنظيم العراق والشام المعروف اعلاميا بـ"داعش".

وقال عيسى فى تصريحات نشرتها الصحافة الجزائرية اليوم الاربعاء، إنه استنادا إلى معلومات اوردتها الشرطة الدولية " الانتربول"، فان الحضور الجزائرى فى صفوف داعش هو الأضعف لافتا أن 1 بالمئة من عناصر هذا التنظيم هم جزائريون، فى حين أن النسبة تصل إلى 23 بالمئة عند الدول المجاورة خاصة تونس وليبيا.

كما اوضح أن 90 بالمئة من الشباب المنخرطين فى صفوف داعش تم تجنيدهم عبر شبكات التواصل الاجتماعى.
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