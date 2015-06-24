أخبار عاجلة

صور| كيت ميدلتون تتلقى هدية غريبة على مسرح «رويال دروري لين» -
قائمة الأهلي| ظهور أكرم توفيق.. واستبعاد متعب ومعلول وجمعة -
الاتحاد السكندري يخاطب «فيفا» بشأن غرامة «بونتش» -
لعلهم يفقهون - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع الشيخ رمضان عبد المعز لقاء مع قاريء بالإذاعة والتليفزيون -
قراءة رائعة لهاني الحسيني تُصور ماحدث بقصة النبي يوسف -
القارئ هاني الحسيني: الموضوع مش بالصوت العالي وإنما "وشوشني واطربني" -
الأول على العالم فى قراءة القرآن يروى حقيقة "القارئ المزيف" -
قائد أتلتيكو مدريد يؤكد جاهزية الفريق لديربي «الريال» -
شكوك حول مشاركة «نوير» أمام ريال مدريد بسبب الإصابة -
«جوارديولا» يحذر لاعبيه قبل انتقالات الصيف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مركز القاهرة: الحلول الأمنية لمكافحة الإرهاب فشلت فى العراق وسوريا

Google+ Print
مركز القاهرة: الحلول الأمنية لمكافحة الإرهاب فشلت فى العراق وسوريا مركز القاهرة: الحلول الأمنية لمكافحة الإرهاب فشلت فى العراق وسوريا
قدم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، صباح الاثنين الماضى، مداخلة شفهية أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة حول سبل مكافحة الإرهاب وضمان المحاسبة، وذلك ضمن فعاليات الجلسة الـ29 للمجلس والمنعقدة حاليًا فى جنيف، والمقرر أن تمتد حتى 3 يوليو القادم.

جاءت هذه المداخلة فى إطار النقاش التفاعلى حول التقرير السنوى للمقرر الخاص المعنى بتعزيز وحماية حقوق الانسان والحريات الأساسية فى سياق مكافحة الإرهاب والمقدم ضمن فعاليات الجلسة الحالية للمجلس، حيث أشار التقرير إلى أن مجموعة من الانتهاكات المرتكبة من قبل الجماعات الإرهابية من غير الدول، خاصة داعش، فى سوريا والعراق وطالب بتفعيل فورى لسبل محاسبة فعالة للتصدى إلى الإفلات من العقاب السائد للانتهاكات الجسيمة للقانون الدولى المرتكبة فى كلا البلدين.

وأوضح المركز فى بيان له اليوم أنه فى هذا السياق، جاءت المداخلة لتثنى على توصيات المقرر الخاص المتعلقة بإحالة الوضع فى سوريا والعراق على نحو عاجل إلى المحكمة الجنائية الدولية أو إلى محكمة دولية خاصة، وذلك لضمان محاكمة ومحاسبة المسئولين عن ارتكاب الجرائم الدولية الجسيمة والانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان فى البلدين.

واعتبر مركز القاهرة أن "ضمان المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة أمرًا ضروريًا فى مكافحة التطرف العنيف والإرهاب"، مشيرًا إلى أن الفكر المتطرف يترعرع فى ظل عقود من الاستبداد والسلطوية والقمع الوحشى والحرمان من الحقوق السياسية والاقتصادية المشروعة، مضيفًا "لم يكن من قبيل المصادفة أن الجماعات المتطرفة وجدت بيئة مواتية فى دول مثل سوريا والعراق لكى تنمو وترتكب الفظائع بشكل يومى".

كما انتقد المركز فى مداخلته التركيز على الحلول الأمنية والعسكرية، واصفًا إياها بأنها "باءت بالفشل"، مؤكدًا أن شوكة أيديولوجية داعش المتطرفة العابرة للحدود لن تنكسر إلا من خلال صياغة استراتيجيات يمكنها تلبية احتياجات شعوب المنطقة وتمنحها الأمل والكرامة، وأن الحل الدائم الوحيد للوضع الحالى يكمن فى تأسيس هيكل ديمقراطى شامل للحكم يستمد جذوره العميقة من احترام حقوق المواطنين وتطلعاتهم، وفى وضع سياسات لمكافحة الإرهاب تدمج إطار حقوق الإنسان فى تطبيقها، وتشمل ضمان المساءلة عن جميع الانتهاكات.

واختتم المركز كلمته بأن تنظيم داعش وجماعات أخرى على شاكلته ستستمر فى الصعود وتصبح واقعًا دائمًا ما لم يتم إدخال إصلاحات حقيقية على السياسات الاستبدادية التى تمارسها حكومات المنطقة فى الوقت الحالى.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365