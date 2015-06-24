ميدو لـ في الجول.. هذه هي نصيحتي للأهلي ولرمضان صبحي في صفقة روما

يأمل أحمد حسام "ميدو" المدير الفني الأسبق للزمالك أن يوافق مجلس إدارة الأهلي على احتراف رمضان صبحي في روما.

النادي الإيطالي أعلن اهتمامه بالتعاقد مع رمضان صبحي، وأكد أنه سيرسل مجموعة تمثله للتفاوض مع الأهلي بشأن النجم صاحب الـ17 عاما.

يأمل روما في الظفر باللاعب، في صفقة تبلغ 3 مليون يورو.

وقال ميدو عن ذلك لـFilGoal.com "أتمنى أن يوافق الأهلي على العرض. أناشده أن يفعل ذلك".

وتابع "فرصة أن تمتلك لاعب في روما ستعود بالنفع على منتخب مصر والكرة هنا كلها".

وأردف "أن تخرج للاحتراف في أوروبا وأنت 17 عاما أمر رائع، وأن تكون محطتك هي روما فإنه أمر عظيم النفع على رمضان صبحي والكرة المصرية بأكملها".

طابع روما

ميدو المصري الوحيد الذي لعب في روما وجاور فرانشيسكو توتي ودانيلي دي روسي وعمل مع المدير الفني لوتشيانو سباليتي ولويجي ديل نيري.

فبماذا تنصح رمضان صبحي في روما يا ميدو؟

يجيب العالمي "أنصح رمضان بأن يفهم جيدا طابع روما حين يذهب إلى هناك".

وأوضح "نادي روما له طبيعة خاصة. عليك أن تفهم جيدا كيف تتعامل مع اللاعبين ومع المدربين والإدارة. تقترب من الجميع وتأخذ وقتك لفعل ذلك".

واستدرك "لكن علينا أن ندرك حقيقة أن رمضان صبحي في الـ17 من عمره، أمامه الفرصة والوقت للتعلم والتطور".

وأفاد "روما يستطيع أن يعير اللاعب لفريق أخر في الدوري الإيطالي، سامبدوريا أو باليرمو أو غيره من الأندية".

وأتم "هناك العديد من السيناريوهات يمكن أن تحدث لرمضان تفتح له الباب للنجاح. لكن أولا فليوافق الأهلي على العرض وهذا ما أتمناه".