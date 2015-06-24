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لعبة في الجول – جوزيه يختار.. لاعب يتمنى ضمه من الزمالك

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لعبة في الجول – جوزيه يختار.. لاعب يتمنى ضمه من الزمالك لعبة في الجول – جوزيه يختار.. لاعب يتمنى ضمه من الزمالك

لو كان بإمكان مانويل جوزيه اختيار لاعب للأهلي من صفوف المنافس.. من سيختار؟

الساحر البرتغالي شارك في لعبة FilGoal.com التي تعتمد على أسئلة خفيفة توجه لنجوم اللعبة الذين ارتبط بهم جمهور الكرة المصرية.

"عمر جابر" .. لاعب الزمالك الشاب كان هو الخيار الأول لجوزيه.

وأوضح المدير الفني البرتغالي "إنه لاعب متميز وأعتقد أنه سيكون مفيداً لأي فريق يلعب به".

وأفصح "جابر لاعب صغير السن.. سريع وخفيف الحركة.. يجيد اللعب في أكثر من مركز".

وأضاف البرتغالي "هناك لاعب آخر يعجبني في الزمالك.. المهاجم باسم مرسي.. لاعب قوي وهداف".

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