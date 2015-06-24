ترحيل الشريك الثالث لشركة "ستار كابيتال" لسجن مزرعة طرة تمهيدا لمحاكمته

أمرت نيابة الشئون المالية والتجارية ترحيل المتهم "أحمد عاطف" الشريك الرئيسى للمتهم الهارب "هانى لطفى عواد" صاحب شركة ستار كابيتال لتوظيف الأموال والمطلوب ضبطهم فى القضية رقم 752 لسنة 2014م حصر جرائم اقتصادية، لقيامهم بالاستيلاء على 400 مليون دولار من المواطنين بتهمة توظيف الأموال إلى سجن مزرعة طرة تمهيدا لحضوره جلسة محاكمته وأخر فى الجنايات يوم 21 يوليو المقبل.

كانت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة برئاسة اللواء أمجد شافعى مدير الإدارة تمكنت من ضبط المتهم "أحمد عاطف" بتهمة قيامه بالاستيلاء والنصب على المواطنين.

جاء ذلك بعد جهود الإدارة بإشراف كل من العميد طه عوض مدير إدارة مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ، والعميد حازم عبد الرحمن مدير إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب، والتى أسفرت عن قيام أحد المطلوب ضبطهم وإحضارهم وهو "أحمد عاطف زكى" عضو مجلس إدارة الشركة المتهمة بتغيير محل إقامته إلى جهة غير معلومة وقيامه بالتنقل بين العديد من الأماكن المختلفة لدى العديد من معارفه وأصدقائه وبعض الشقق المفروشة واتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر خشية ضبطه، وأكدت التحريات تردد المتهم على إحدى الشقق السكنية بمنطقة كفر طهرمس بالجيزة.

وعلى الفور قام العميد شريف عبد المجيد، المقدم تامر عويس، المقدم حمدى بدوى، مفتشو الإدارة بمداهمة الشقة وتم ضبط المتهم وتحرر محضر بالواقعة وأرسل إلى النيابة للتحقيق.