محافظ الشرقية يزور منطقة انفجار أبوكبير ويشرف على إصلاح ماسورة المياه

زار الدكتور رضا عبدالسلام محافظ الشرقية، قرية "التابعة" لمركز أبوكبير بعد تعرض الماسورة الرئيسية المغذية لها لانفجار نتيجة عمل تخريبى .إعلان - Ads إعلان - Ads
وقام المحافظ بالإشراف بنفسه على أعمال إصلاحات الماسورة لسرعة عودة ضخ المياه للأهالى .
كان قد وقع دوى انفجار بمدخل عزبة أبوعويضة التابعة لقرية الرحمانية دائرة المركز، تم إخطار خبراء المفرقعات لتمشيط موقع الانفجار، وبالفحص تبين وجود عبوة بدائية بماسورة المياه بمدخل كوبرى العزبة.
وقام المحافظ بالإشراف بنفسه على أعمال إصلاحات الماسورة لسرعة عودة ضخ المياه للأهالى .
>واستنكر المحافظ تلك الأعمال التخريبية ومؤكد أن تلك الأعمال لن تنال من عزيمة الشعب وأنها تزيد المصريين إصرار على القضاء على الإرهاب .
وقام المحافظ بتوزيع عدد من كراتين رمضانية تحمل سلع غذائية على الأهالى ثم توجه لاستكمال جولة تفقدية فى مركز فاقوس لزيارة عدد من القرى و متابعة الأعمال الخدمية .
كان قد وقع دوى انفجار بمدخل عزبة أبوعويضة التابعة لقرية الرحمانية دائرة المركز، تم إخطار خبراء المفرقعات لتمشيط موقع الانفجار، وبالفحص تبين وجود عبوة بدائية بماسورة المياه بمدخل كوبرى العزبة.
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