تحرير 652 مخالفة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

شنت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية، برئاسة العميد محمد عامر مدير الإدارة حملة مرورية وأمنية.

وتمكنت الحملة من تحرير وضبط 652 مخالفة مرورية متنوعة، وشملت 360 مخالفة مرورية متنوعة (نموذج 125) و64 مخالفة إزالة ملصقات، وحجز 5 دراجات نارية و63 مخالفة انتظار خاطئ وحجز 2 سيارة و133 مخالفة سحب رخص "ما بين قيادة وتسيير" و25 مخالفة رادار.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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