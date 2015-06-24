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المحافظ يتفقد مطار أسيوط الدولى تمهيداً لافتتاحه نهاية يونيو

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تفقد المهندس ياسر الدسوقى، محافظ أسيوط، أعمال التجديدات التى تتم بمطار أسيوط الدولى تمهيدا لافتتاحه آخر يونيو الحالى وتشغيله فى الأول من يوليو القادم يرافقه مسئولو مطار أسيوط.

وقال الدسوقى، أن أعمال الصيانة فى مطار أسيوط استمرت لمدة عام كامل، وشملت تجديد الممر الرئيسى ورفع كفاءته وصيانة الممرات وكشط الرصف القديم وأعمال تجديد الإنارة وأعمال دهانات العلامات الملاحية وبلغت تكلفتها الإجمالية اكثر من 88 مليون جنيه.

ولفت محافظ أسيوط إلى أن المطار الذى تم افتتاحه فى أواخر عام 2011 م ليستوعب اكثر من مليون وربع المليون راكب سنويا بسعة 800 راكب / ساعة وتعمل عليه اكثر من شركة طيران دولية ورحلات جوية لأكثر من 6 دول خلاف الرحلات الداخلية منشأ على مسطح 20 ألف متر مربع ويعتبر من أهم المطارات على مستوى الصعيد.

وقال المحافظ أن المطار الدولى يخدم سكان أسيوط والمنيا والوادى الجديد ويوفر الكثير على سكان المحافظات الثلاثة كما يشجع على جذب المستثمرين لمناطق أسيوط الصناعية باعتباره من عوامل جذب الاستثمار.

محافظ أسيوط أثناء وصوله المطار -اليوم السابع -6 -2015
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محافظ أسيوط أثناء وصوله المطار

محافظ أسيوط أثناء تفقد المطار -اليوم السابع -6 -2015
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محافظ أسيوط أثناء تفقد المطار

جانب من جولة المحافظ بالمطار -اليوم السابع -6 -2015
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جانب من جولة المحافظ بالمطار


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مصر 365

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