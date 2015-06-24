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تدشين قاطرة جديدة بقوة شد 60 طنا وبتكلفة137 مليون جنيه بميناء الإسكندرية

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تدشين قاطرة جديدة بقوة شد 60 طنا وبتكلفة137 مليون جنيه بميناء الإسكندرية تدشين قاطرة جديدة بقوة شد 60 طنا وبتكلفة137 مليون جنيه بميناء الإسكندرية
أناب اللواء بحرى أ.ح. عبدالقادر درويش، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية، مستشار رئيس الهيئة لحضور تدشين قاطرة تركتورز جديدة بقوة شد 60 طنا، حيث يبلغ طول القاطرة 35 مترا، وغاطسها 5.5 متر، وعرضها 11 مترا، وتبلغ قدرة محركاتها 5200 حصان، وتبلغ سرعتها 12 عقدة، وسوف يتم تدشين قاطرة أخرى بنفس المواصفات خلال الفترة القادمة.

وكان قد تم التعاقد على القاطرتين مع شركة التمساح لبناء السفن، إحدى شركات هيئة قناة السويس، وذلك تشجيعا ودعما للصناعة الوطنية.

تبلغ تكلفة القاطرتين 137 مليون جنيه مصرى ومدة بناء القاطرتين 36 شهرا، اعتبارا من تاريخ التعاقد وسوف تنتهى الأعمال فى فبراير القادم.

وقال اللواء بحرى أ. ح. عبدالقادر درويش رئيس مجلس إدارة هيئة الميناء "إننا ماضون فى العمل على زيادة القطع البحرية ورفع كفاءة المعدات والآلات بالميناء لتقديم أفضل الخدمات للسفن.

شهد التدشين الفريق أسامة الجندى، نائب رئيس هيئة قناة السويس رئيس مجلس إدارة شركة التمساح، واللواء بحرى. حسن متبولى، مستشار رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، والمختصون من الميناء والشركة.
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