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12 فائدة للخردل أهمها علاج الإمساك والتخلص من الوزن الزائد

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12 فائدة للخردل أهمها علاج الإمساك والتخلص من الوزن الزائد 12 فائدة للخردل أهمها علاج الإمساك والتخلص من الوزن الزائد
الخردل من التوابل التى اشتهرت بشكل خاص فى بلاد الهند منذ عقود طويلة قبل أن تنتقل لبقية الدول، وله العديد من الأشكال كزيت الخردل وبذور وصلصة الخردل، وغالبًا ما يتم الاستعانة به فى إعداد الطعام لإضافة مذاق مميز، ومؤخرًا أكدت العديد من الدراسات أن للخردل فوائد صحية عديدة.

الدكتورة ريهام مسلمانى، أخصائية التغذية العلاجية، توضح فى ضوء تلك الدراسات أهم الفوائد الصحية للخردل، ومنها:

1- يحتوى على نسبة عالية من عناصر السلينيوم والماغنسيوم التى تساعد على علاج الربو .
>2- من أهم أنواع مضادات اا لتهابات.
>3- يساعد على زيادة حرق فى الجسم ما يتسبب فى فقدان الوزن الزائد.
>4- يحتوى الخردل على مضادات للأكسدة، وبعض الفيتامينات المهمة للجسم والبشرة كفيتامين أ وج وك، ما يساعد على تأخر ظهور الشيخوخة.
>5- يحد من نشاط ونمو الخلايا السرطانية.
>6- يستخدم كمسكن قوى للألم.
>7- يحد من ارتفاع نسبة الكولسترول الضار فى الجسم.
>8- يحمى شرايين القلب من الإصابة بالانسداد.
>9- يساعد على تنظيم نسبة السكر فى الدم ويحد من ارتفاعه.
>10- يحد من تعرض الجسم للإمساك، فهو يعد ملينًا طبيعيًا وجيدًا.
>11- يحسن عملية الهضم، ويحد من تعرض الجسم لعسر الهضم.
>12- يحتوى على نسبة عالية من الحديد والمنجنيز، ما يساعد على محاربة الجسم للأمراض وتقوية الجهاز المناعى.

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مصر 365

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