12 فائدة للخردل أهمها علاج الإمساك والتخلص من الوزن الزائد

الدكتورة ريهام مسلمانى، أخصائية التغذية العلاجية، توضح فى ضوء تلك الدراسات أهم الفوائد الصحية للخردل، ومنها:
1- يحتوى على نسبة عالية من عناصر السلينيوم والماغنسيوم التى تساعد على علاج الربو .
>2- من أهم أنواع مضادات اا لتهابات.
>3- يساعد على زيادة حرق الدهون فى الجسم ما يتسبب فى فقدان الوزن الزائد.
>4- يحتوى الخردل على مضادات للأكسدة، وبعض الفيتامينات المهمة للجسم والبشرة كفيتامين أ وج وك، ما يساعد على تأخر ظهور الشيخوخة.
>5- يحد من نشاط ونمو الخلايا السرطانية.
>6- يستخدم كمسكن قوى للألم.
>7- يحد من ارتفاع نسبة الكولسترول الضار فى الجسم.
>8- يحمى شرايين القلب من الإصابة بالانسداد.
>9- يساعد على تنظيم نسبة السكر فى الدم ويحد من ارتفاعه.
>10- يحد من تعرض الجسم للإمساك، فهو يعد ملينًا طبيعيًا وجيدًا.
>11- يحسن عملية الهضم، ويحد من تعرض الجسم لعسر الهضم.
>12- يحتوى على نسبة عالية من الحديد والمنجنيز، ما يساعد على محاربة الجسم للأمراض وتقوية الجهاز المناعى.