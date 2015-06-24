إحالة وكيل "تعليم كفر الشيخ" السابق و3 من معاونيه للمحاكمة بمخالفات مالية

قرر المستشار على رزق نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، إحالة وكيل وزارة التربية والتعليم السابق بكفرالشيخ، و3 من معاونيه، للمحاكمة العاجلة، لاتهامهم بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة.

وتضم قائمة المتهمين كلا من: محمد سعيد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم السابق، ووائل محمد بدير مدير التطوير التكنولوجى بمديرية تعليم كفرالشيخ، وياسر أبوزيد رمضان مسئول البريد بإدارة دسوق التعليمية، والسيد محمد حشاد مسئول قسم التسويات بإدارة دسوق التعليمية.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين الأول والثانى اشتركا مع محمد عباس، مدير إدارة دسوق التعليمية الأسبق، فى إعادة تكليف حسنين البريدى برئاسة قسم التطوير التكنولوجى بإدارة دسوق التعليمية بالمخالفة لقرار وزارة التربية والتعليم.

وتبين أن المتهم الثالث تراخى فى توصيل نشرات الجزاءات الخاصة بكل من أيمن فكرى، وحسنين البريدى، إلى قسم الملفات رغم استلامها من مسئول الجزاءات.

وجاء بأوراق القضية أن المتهم الأخير بوصفه المختص بإعداد كشوف المرشحين لمنح العلاوة التشجيعية للدرجة الثانية تعليم، أدرج اسم أيمن فكرى بكشوف المرشحين للعلاوة، وأرسلها إلى مدير المديرية التعليمية رغم عدم أحقيته فى تلك العلاوة لوجود مانع لديه مما ترتب عليه صرفها، وانتهت التحقيقات إلى إحالة جميع المتهمين للمحاكمة.

وتنظر القضية برئاسة المستشار فوزى شلبى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين عبد الحميد جمال، ومحمد حسنين، وأحمد عرب، ووائل عبد الواحد، والدكتور منير الصغير، نواب رئيس المجلس، وحضور المستشار سامح الطيب، رئيس النيابة الإدارية.