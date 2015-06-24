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وصول 5 طالبات لمحكمة العباسية لحضور نظر استشكالهن على حبسهن 5 سنوات

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وصول 5 طالبات لمحكمة العباسية لحضور نظر استشكالهن على حبسهن 5 سنوات وصول 5 طالبات لمحكمة العباسية لحضور نظر استشكالهن على حبسهن 5 سنوات
وصل منذ قليل، 5 طالبات من جامعة الأزهر الى مقر محاكمتهن بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية بالعباسية، تحت حراسة أمنية مشددة، لنظر الاستشكال المقدم منهن على الحكم الصادر ضدهن من نفس الدائرة بالسجن المشدد 5 سنوات والغرامة 100 ألف جنيه لكل منهن على خلفية اتهامهن بالتورط فى أعمال العنف التى شهدتها الجامعة العام الماضى.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار رامى عبد الهادى، وعضوية المستشارين مصطفى حجاب، ومحمد حلمى، وحضور ممثل النيابة العامة المستشار أحمد العراقى، وأمانة سر عربى حسن.

شملت قائمة المتهمات فى القضية رقم 7332 جنح قسم ثان مدينة نصر لـسنة 2013 كلا من آلاء السيد محمود عبد الرحمن، الطالبة بكلية الشريعة والقانون، وعفاف أحمد عمر حسين هادى، طالبة بكلية الشريعة والقانون، وهنادى أحمد محمود أحمد، طالبة بكلية الشريعة والقانون، ورفيدة إبراهيم أحمد، الطالبة بكلية التجارة، وأسماء حمدى عبد الستار حسين، الطالبة بكلية طب الأسنان.

وأسندت النيابة العامة للطالبات ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، تدعو لتعطيل العمل بأحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتجمهر، والبلطجة، والتظاهر بدون الحصول على تصريح من الجهات المختصة، واستعراض القوة، والتلويح بالعنف، وترويع زميلاتهن، ومقاومة السلطات.

وكانت تلقت النيابة العامة إخطارًا من الأجهزة الأمنية، بوقوع أحداث عنف وتظاهر داخل حرم جامعة الأزهر بنات فرع القاهرة بحى مدينة نصر وإلقاء القبض على 5 طالبات أثناء مشاركتهن فى الشغب، وبإحالة المتهمات لمحكمة الجنح قضت بحبسهن 5 سنوات، وتغريمهن 100 ألف جنيه لكل منهن.
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