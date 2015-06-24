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القبض على إخوانيين متهمين فى أعمال عنف بكرداسة

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القبض على إخوانيين متهمين فى أعمال عنف بكرداسة القبض على إخوانيين متهمين فى أعمال عنف بكرداسة
ألقت أجهزة الأمن بالجيزة القبض على إخوانيين متهمين بالقيام بأعمال عنف وتحريض على التظاهرات الإخوانية المناهضة لقوات الجيش والشرطة بدائرة قسم شرطة كرداسة.

تلقى اللواء محمود فاروق مدير مباحث الجيزة إخطارا من العميد بهاء سالم مفتش قطاع شمال الجيزة يفيد بضبط 2 من عناصر تنظيم الإخوان متهمين بالقيام بأعمال عنف وتحريض على التظاهر وصادر ضدهم أيضاً قرار ضبط وإحضار من النيابة العامة لاتهامهم بالقيام بأعمال شغب أمام لجان الاستفتاء منذ عام ونصف.

تحرر محضر للمتهمين، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيقات.

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