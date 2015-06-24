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مصرع سيدة وابنتها دهسهما أتوبيس نقل عام بأحد الشوارع بوسط القاهرة

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مصرع سيدة وابنتها دهسهما أتوبيس نقل عام بأحد الشوارع بوسط القاهرة مصرع سيدة وابنتها دهسهما أتوبيس نقل عام بأحد الشوارع بوسط القاهرة
دهس أتوبيس تابع لهيئة النقل العام سيدة وابنتها أثناء عبورهما شارع نجيب الريحانى بوسط البلد، وتم ضبط السائق ليتم التحقيق معه حول الواقعة، فيما تم نقل الجثتين للمستشفى.

كان النقيب حسام صلاح، مشرف عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، قد تلقى إخطارا بتوقف حركة المرور نتيجة لحادث تصادم بأحد الشوارع بوسط البلد وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من الإدارة، وتبين مصرع "رضا حسين سيد أحمد" ربة منزل وابنتها "منة الله صابر أحمد" 9 سنوات من منطقة أوسيم بالجيزة، وذلك أثناء عبورهما الشارع دهسهما أتوبيس يحمل رقم ط ا ر 142 قيادة سيد محمد أبو الغيط بوسط البلد، وتم نقل الجثتين للمستشفى، وتم إلقاء القبض على السائق، وتحرر محضر بالواقعة.
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