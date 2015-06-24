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الحكومة توافق على اتفاقية مصر وإسبانيا فى مكافحة الجريمة والإرهاب

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الحكومة توافق على اتفاقية مصر وإسبانيا فى مكافحة الجريمة والإرهاب الحكومة توافق على اتفاقية مصر وإسبانيا فى مكافحة الجريمة والإرهاب
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاق التعاون بين حكومة جمهورية العربية ومملكة إسبانيا فى مجال الأمن ومكافحة الجريمة، والموقع فى مدريد بتاريخ 30/4/2015.

وجاء هذا الاتفاق فى إطار سعى الدولتين نحو تطوير العلاقات الثنائية على أساس معاهدة الصداقة والتعاون الموقعة بينهما بتاريخ 5/2/2008، وكذلك فى إطار اتفاقية الأمم المتحدة حول الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية التى تم إقرارها فى 15/11/2000، بهدف تدعيم الأمن والرخاء والاستقرار فى الدولتين.

ووفقا للاتفاق سيتعاون الطرفان فى مجال مكافحة الجريمة، وبالأخص الجريمة المنظمة، وكذلك فى مجال مكافحة الأعمال الإجرامية خاصة مكافحة الإرهاب، بما فى ذلك تنظيماته وعناصره ومصادر تمويله، والجرائم ضد الحياة والسلامة الجسدية، والجرائم ضد الممتلكات، بالإضافة إلى مكافحة الاحتجاز غير القانونى والاختطاف، وغيرها من الجرائم الوارد ذكرها فى البند 1/2، فضلاً عن التعاون فى مكافحة أى جرائم أخرى، والتعاون فى الوقاية والكشف والتحقيق الذى يمكن أن يتطلب تعاون السلطات المختصة فى الدولتين.

كما يتضمن الاتفاق التعاون فى مكافحة الجريمة، عن طريق تبادل المعلومات وتقديم المساعدة، وذلك فيما يتعلق بالشق العملى من التحقيقات الخاصة بأنشطة وجرائم الجماعات الإرهابية والأشخاص المُشتبه فى ممارستهم لأنشطة إرهابية، وتحديد هوية الأشخاص المفقودين والبحث عنهم، والبحث فى أراضى أحد الطرفين عن الأدوات أو المعدات المتعلقة بإحدى الجرائم التى تم استخدامها بالفعل، وذلك بناءً على طلب يقدم فى هذا الخصوص، وكذلك مكافحة تمويل الأنشطة الإجرامية، كما يتضمن التعاون الأمنى أيضاً تبادل الخبرات والخبراء والمتخصصين، وتقديم المشورة والمساعدة والتدريب، وعقد المؤتمرات والندوات العلمية لرفع كفاءة الكوادر العاملة فى المؤسسات الأمنية فى الدولتين، فضلاً عن تعزيز التعاون بين المؤسسات الشرطية التعليمية والتدريبية.

كما وافق مجلس الوزراء على إعادة تخصيص مساحة 2757.58م2 من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية حاجر الدهسة البحرى- فرشوط- بمحافظة قنا، لصالح المنفعة العامة دون مقابل، لاستخدامها فى إقامة مجمع خدمى (مدرسة – مخبز – وحدة صحية).

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مصر 365

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