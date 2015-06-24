مجموعة الوسائد الجديدة من "الحذيفة للمفروشات"

كشفت مجموعة "الحذيفة للمفروشات"، النقاب عن مجموعتها الجديدة لربيع وصيف هذا العام من الوسائد المريحة ذات التصاميم المتفردة والألوان المتعددة التي تمنح المنزل لمسات من الأناقة.

- مجموعة الوسائد الملونة ذات القماش الناعم

تمتاز هذه المجموعة الجديدة بنسيجها الليّن و بتعدد ألوانها السبعة النابضة بالحياة، لتضيف أجواء مريحة و أنيقة إلى المكان التي تحل فيه، وتسلط الضوء على أي قطعة من الأثاث إضافة إلى الراحة التي تتميز بها . تتوفر المجموعة متوفرة بالألوان التالية: الأصفر والأزرق والرمادي والخوخي والأزرق السماوي والبني الترابي والأرجواني . كما تضم المجموعة قطعاً ذات تصاميم بسيطة و كلاسيكية و "كاجوال" لتناسب كل تصاميم غرف المعيشة أو غرف النوم. (سعر التجزئة: 730 درهماً)

- وسادة الحرير المطرز: تضيف لمسة ملكية إلى المنزل، تتوفر باللون البيج مع التطريز باللون الأزرق مما يعكس نمطاً فنياً لافتاً.

(سعر التجزئة: 100 درهم)

- وسادة "ريد اند ريترو": ذات لون أحمر مشرق، تناسب أي أريكة و تمنحها لمسة عصرية أنيقة، إضافة لكونها مريحة.

(سعر التجزئة: 100 درهم)

- وسادة "ذا باركود": ذات تصميم معاصر، تتماشى مع أحدث صيحات الموضة. تمنح الغرفة لمسة حديثة مع طباعة "الباركود" عليها، كما أنها تناسب أي لون أثاث مشرق ترافقه حيث سيبرز مزيج تباين الألوان.

(سعر التجزئة: 100 درهم)