النيابة تسلم المحكمة تقرير لجنة الخبراء حول ثروة صفوت الشريف ونجليه

سلمت النيابة العامة تقرير لجنة الخبراء التى تم تشكيلها لفحص وتقييم أملاك كل من صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى الأسبق ونجليه إيهاب (مخلى سبيله) وأشرف (هارب)، إلى محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، التى تنظر محاكمتهم بالكسب غير المشروع واستغلال النفوذ فى جنى ثروات طائلة بطرق غير مشروعة.

تعقد الجلسة بغرفة المداولة أمام الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمد خلف الله وعضوية المستشارين يسرى محمد إسماعيل زكرى وأحمد إبراهيم محمد السيد فتيح، وتغيب كل من صفوت الشريف ونجله الأصغر أشرف عن حضور جلسة المحاكمة.

يشار إلى أن تقرير الخبراء تسبب فى تأجيل القضية لأكثر من مرة مما جعلها تنظر أمام القضاء لمدة عام لعدم ورود التقرير وسيطلب الدفاع اليوم أجلا للاطلاع على التقرير .