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10 عوامل تساعد على حدوث الالتهابات المهبلية

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10 عوامل تساعد على حدوث الالتهابات المهبلية 10 عوامل تساعد على حدوث الالتهابات المهبلية

كثيرا ما تصاب المرأة بكتيريا أو فيروسات فى المهبل والجهاز التناسلى لديها، مسببة التهاب وتقرحات فى الجدار الداخلى، مع العلم أنه من النادر أن تصاب الفتيات قبل البلوغ بتلك الالتهابات.

وعن أسباب ارتباط التهابات المهبل بفترة ما بعد البلوغ تقول د. هناء عبد المنعم، أستاذ طب النساء والتوليد جامعة الأزهر، أن السبب فى الإصابة ترجع فى عدوى ميكروبية قد تكون "فطر الكانديدا- طفيل الترايكومانس- البكتيريا موجبة الجرام".

وأشارت إلى أن هناك 10 عوامل تساعد على حدوث مثل هذه العدوى المهبلية وهى:

- قلة واضطرابات النوم.
> - تناول مضادات حيوية بكثرة.
> - سوء التغذية.
> - قلة النظافة الشخصية.
> - تعاطى أقراص منع الحمل.
> - الإصابة بمرض السكر.
> - وجود جروح أو خدوش فى جدار المهبل الداخلى.
> - استخدام ملابس داخلية من النيلون أو السليكون لذلك ينصح "بارتداء ملابس قطنية داخلية".
> - عدم تجفيف الأعضاء التناسلية جيدا بعد الاستحمام والتشطيف.
> - شطف وغسل فتحة الشرج باتجاه نحو الأمام (نحو فتحة المهبل)، وهى عادة خاطئة حيث يجب فعل ذلك باتجاه الخلف "بعيدا عن فتحة المهبل".

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مصر 365