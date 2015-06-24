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حبس عبد الرحمن البر وغزلان 15 يوما فى قتل العقيد وائل طاحون

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حبس عبد الرحمن البر وغزلان 15 يوما فى قتل العقيد وائل طاحون حبس عبد الرحمن البر وغزلان 15 يوما فى قتل العقيد وائل طاحون
قررت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المحامى العام الأول المستشار تامر الفرجانى، حبس كل من الدكتور عبد الرحمن البر والدكتور محمود غزلان القياديان بجماعة الإخوان الإرهابية، 15 يوما على ذمة التحقيقات فى القضية رقم 423 لسنة 2015، واتهامهما بالتحريض على قتل عقيد شرطة وائل طاحون وسائقه.

وبدأت النيابة صباح أمس فتح التحقيقات مع المتهمين واستمر التحقيق حتى فجر اليوم، حيث أمرت بحبس المتهمين 15 يوما واستكمال التحقيق معهم فى القضية ظهر اليوم.

كان النائب العام المستشار هشام بركات أحال أوراق قضية مقتل العميد وائل طاحون وسائقه، إلى نيابة أمن الدولة العليا لفتح تحقيقات موسعة فى القضية.

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مصر 365