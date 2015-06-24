وزير التعليم: الرئيس وجه بتدشين حملة قومية لتطوير ورفع كفاءة المدارس

أكد الدكتور محب الرافعى وزير التربية والتعليم، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بأهمية تدشين حملة قومية لتطوير ورفع كفاءة المدارس، والانتهاء من جميع أعمال الصيانة والتجديد قبل بداية العام الدراسى الجديد 2015/2106.

وقال الوزير خلال لقائه عددا من قيادات الوزارة لمتابعة تنفيذ المشروع القومى لصيانة المدارس، والبدء فى هذا المشروع من خلال المائة مدرسة التى تقع بالمناطق العشوائية بمحافظات القاهرة، والجيزة والقليوبية، إنه يجب وضع خطة زمنية محددة التكاليف والوقت، تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء، مؤكدا ضرورة تنفيذها والالتزام بها حتى ينتهى المشروع فى الوقت المحدد له.

وشدد الوزير على ضرورة الانتهاء من ملء استمارة احتياجات المدارس من أعمال الصيانة التى تم طرحها حتى يتسنى تجهيز كل الأدوات المطلوبة لأعمال الصيانة حسب هذه الاحتياجات، مشيرا إلى ضرورة توجيه تعليمات لمديرى المديريات باتخاذ إجراءات مشددة نحو من يتباطأ فى ملء هذه الاستمارة.

ومن جهة أخرى، أكد الرافعى أنه تم الانتهاء من تحديد المائة مدرسة المرشحة ضمن مشروع الارتقاء بالمبانى الواقعة بالمناطق العشوائية بمحافظات القاهرة الكبرى بالتعاون مع وزارة الدولة للتطوير الحضرى والعشوائيات التى تساهم بتطوير المدارس وتفعيل الأنشطة بها، مشيرا إلى أنه يمكن البدء فى هذه المدارس بعمل الصيانات البسيطة لها لتكون نموذجا يتم تطبيقه على باقى المدارس.

وكلف الوزير المهندس محمد فهمى مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية بعمل مقايسات لهذه المدارس، وتحديد احتياجاتها من أعمال الصيانة والخامات المطلوبة، مشيرا إلى أنه سيتم تمويل أعمال هذه الصيانة من صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، موجها بضرورة إسناد الأعمال فور الانتهاء من المقايسات.

كما كلف الوزير الحاضرين بمتابعة تنفيذ أعمال الصيانة بالمدارس، واستمرار المتابعة حتى يتم انتهاء العمل بهذه المدارس فى أسرع وقت ممكن، مشيراً إلى أنه جار التنسيق مع المجتمع المدنى ورجال الأعمال والجمعيات الأهلية للمساهمة فى المشروع القومى لصيانة المدارس، مؤكدا أن الجميع لديهم الاستعداد للمشاركة سواء بمساعدة نقدية أو عينية.

وصرح الوزير بأن أعمال الصيانة ستكون عن طريق إدارة مركزية لإدارة هذا المشروع وتكون هى الجهة المسئولة عن متابعة التنفيذ.

ووجه الوزير بضرورة متابعة تنفيذ خطوات هذا المشروع من قبل الإدارة المركزية للمتابعة وتقويم الأداء، مشيرا إلى أنه سيتم عمل منشور دورى للاهتمام بالصيانة وستتواجد لجان للمتابعة المستمرة، مشددا بضرورة محاسبة كل من يقصر فى عمله.