التعليم: 99.7% نسبة النجاح فى الدين.. و99.8% تربية وطنية "نظام حديث"

اعتمد الدكتور محب الرافعى وزير التربية والتعليم، نتيجة تقدير مادتى التربية الدينية والتربية الوطنية بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة الدور الأول "نظام حديث".

وقال محمد سعد رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى ورئيس عام امتحان الثانوية العامة، إن نتيجة تصحيح مادة التربية الدينية "نظام حديث" 99.7%، موضحا أن عدد الأوراق وصلت إلى "478756" طالبا وطالبة نجح منهم (477095) طالبا.

وفى السياق نفسه، أكد محمد سعد رئيس الامتحانات أن نتيجة تصحيح مادة التربية الوطنية (نظام حديث) وصلت إلى 99.8% بمجموع أوراق وصلت إلى "479303 طلاب، حيث نجح منهم "478554" طالبا.