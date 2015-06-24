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بالصور..تكريم المستشار سرى الجمل لتوليه منصب رئيس استئناف الإسكندرية

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شهد اللواء يس طاهر محافظ الاسماعيلية يرافقه الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس واللواء سميح بشادى مساعد وزير الداخلية لمنطقة القناة واللواء منتصر أبوزيد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاسماعيلية ووسط حشد كبير من المستشارين والقضاه وكبار رجال القضاء الاحتفالية الكبيرة التى أقيمت بمقر نادى السباحة التابع لهيئة قناة السويس لتكريم المستشار سرى الجمل رئيس محكمة استئناف الاسماعيلية السابق بمناسبة توليه منصب رئيس محكمة الإسكندرية خلفا للمستشار مجدى دميان الذى بلغ سن التقاعد للمعاش.

وخلال الاحتفال تم تقديم درع هيئة قناة السويس ودرع محافظة الإسماعيلية والهدايا التذكارية للمستشار الجمل.

الفريق مميش يكرم المستشار سرى الجمل -اليوم السابع -6 -2015
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الفريق مميش يكرم المستشار سرى الجمل

المحافظ يهدى درع المحافظة للمستشار سرى الجمل -اليوم السابع -6 -2015
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المحافظ يهدى درع المحافظة للمستشار سرى الجمل

رئيس الهيئة والمحافظ ومدير الأمن -اليوم السابع -6 -2015
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رئيس الهيئة والمحافظ ومدير الأمن

جانب من الحضور -اليوم السابع -6 -2015
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جانب من الحضور

أثناء حضور الاحتفالية -اليوم السابع -6 -2015
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أثناء حضور الاحتفالية


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