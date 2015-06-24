أخبار عاجلة

صور| كيت ميدلتون تتلقى هدية غريبة على مسرح «رويال دروري لين» -
قائمة الأهلي| ظهور أكرم توفيق.. واستبعاد متعب ومعلول وجمعة -
الاتحاد السكندري يخاطب «فيفا» بشأن غرامة «بونتش» -
لعلهم يفقهون - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع الشيخ رمضان عبد المعز لقاء مع قاريء بالإذاعة والتليفزيون -
قراءة رائعة لهاني الحسيني تُصور ماحدث بقصة النبي يوسف -
القارئ هاني الحسيني: الموضوع مش بالصوت العالي وإنما "وشوشني واطربني" -
الأول على العالم فى قراءة القرآن يروى حقيقة "القارئ المزيف" -
قائد أتلتيكو مدريد يؤكد جاهزية الفريق لديربي «الريال» -
شكوك حول مشاركة «نوير» أمام ريال مدريد بسبب الإصابة -
«جوارديولا» يحذر لاعبيه قبل انتقالات الصيف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

مصطفى يسرى: احتفالات بأسوان فى أغسطس بمناسبة افتتاح قناة السويس الجديدة

Google+ Print
مصطفى يسرى: احتفالات بأسوان فى أغسطس بمناسبة افتتاح قناة السويس الجديدة مصطفى يسرى: احتفالات بأسوان فى أغسطس بمناسبة افتتاح قناة السويس الجديدة
أعلن اليوم محافظ أسوان مصطفى يسرى، عن أن المحافظة ستنظم احتفالات شعبية موسعة بمناسبة الاحتفال بافتتاح قناة السويس الجديدة فى أغسطس القادم، وذلك بالتعاون مع وزارة الثقافة، كما أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى سيتم دعم هذه الاحتفالات من رجال الأعمال والمجتمع المدنى لتجنيب موازنة الدولة أى مصروفات أو تكاليف مالية مع مشاركة واسعة من قوى المجتمع من شباب وامرأة وذوى الاحتياجات الخاصة وأسر شهداء وأطفال، وهى الفئات التى سيتم دعوة 50 شخصية منها لحضور الاحتفال الرسمى بقناة السويس.

ومن جانبه، أكد المهندس محمد مصطفى السكرتير العام للمحافظة أن محافظة أسوان ستقوم بتنظيم فعاليات بالتنسيق مع رجال الأعمال الوطنيين من خلال وضع شاشات عرض عملاقة فى الميادين والشوارع الرئيسية لنقل الاحتفالية التاريخية على الهواء مباشرة، مصحوبة بفقرات استعراضية وغنائية لفرق الفنون الشعبية، كما سيتم تزيين المنشآت الحكومية والمبانى ذات الطابع المميز بالأعلام مع توزيع أعلام على المواطنين.

وأشار محمد مصطفى إلى أن احتفالات المحافظة بهذا الحدث ستضم أيضاً تركيب لوحات إعلانات مضيئة عليها عبارات حماسية تؤكد قيم الولاء والانتماء بعيداً عن أى توجهات فكرية أو انتماءات سياسية، بجانب وضع سارى مرتفع فى ميدان الشهداء يرفع عليه أعلام والمحافظة وقناة السويس الجديدة، بالإضافة إلى وجود ميقات للعد التنازلى لتوقيت الافتتاح.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر تتسلم الدفعة الثالثة لصفقة "رافال".. والطائرات تحلق في سماء القاهرة

مصر تتسلم الدفعة الثالثة لصفقة "رافال".. والطائرات تحلق في سماء القاهرة

بالفيديو || طرح 260 طن من السكر والأرز في السوق المصرية لخفض الأسعار

بالفيديو || طرح 260 طن من السكر والأرز في السوق المصرية لخفض الأسعار

ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الشرقية لمباراة الزمالك .. ولقاء مع رامى ربيعة مدرب الفريق

ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الشرقية لمباراة الزمالك .. ولقاء مع رامى ربيعة مدرب الفريق

ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الزمالك لمباراة الشرقية وأبرز أخبار الفريق

ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الزمالك لمباراة الشرقية وأبرز أخبار الفريق