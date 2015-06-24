مصطفى يسرى: احتفالات بأسوان فى أغسطس بمناسبة افتتاح قناة السويس الجديدة

أعلن اليوم محافظ أسوان مصطفى يسرى، عن أن المحافظة ستنظم احتفالات شعبية موسعة بمناسبة الاحتفال بافتتاح قناة السويس الجديدة فى أغسطس القادم، وذلك بالتعاون مع وزارة الثقافة، كما أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى سيتم دعم هذه الاحتفالات من رجال الأعمال والمجتمع المدنى لتجنيب موازنة الدولة أى مصروفات أو تكاليف مالية مع مشاركة واسعة من قوى المجتمع من شباب وامرأة وذوى الاحتياجات الخاصة وأسر شهداء وأطفال، وهى الفئات التى سيتم دعوة 50 شخصية منها لحضور الاحتفال الرسمى بقناة السويس.

ومن جانبه، أكد المهندس محمد مصطفى السكرتير العام للمحافظة أن محافظة أسوان ستقوم بتنظيم فعاليات بالتنسيق مع رجال الأعمال الوطنيين من خلال وضع شاشات عرض عملاقة فى الميادين والشوارع الرئيسية لنقل الاحتفالية التاريخية على الهواء مباشرة، مصحوبة بفقرات استعراضية وغنائية لفرق الفنون الشعبية، كما سيتم تزيين المنشآت الحكومية والمبانى ذات الطابع المميز بالأعلام مع توزيع أعلام على المواطنين.

وأشار محمد مصطفى إلى أن احتفالات المحافظة بهذا الحدث ستضم أيضاً تركيب لوحات إعلانات مضيئة عليها عبارات حماسية تؤكد قيم الولاء والانتماء بعيداً عن أى توجهات فكرية أو انتماءات سياسية، بجانب وضع سارى مرتفع فى ميدان الشهداء يرفع عليه أعلام مصر والمحافظة وقناة السويس الجديدة، بالإضافة إلى وجود ميقات للعد التنازلى لتوقيت الافتتاح.