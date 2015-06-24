مستثمرو جنوب سيناء يتقدمون بالشكر للمحافظ لحل مشكلات القانون 14

تقدم مستثمرو ورجال الأعمال بشرم الشيخ، بالشكر والعرفان للرئيس عبد الفتاح السيسى، لوقوفه بجانبهم، والموافقة على تعديلات قانون 14 لسنة 2012، والذى وصف بالمعوق للاستثمار وإعاقة جذب فرص استثمارات خارجية.

جاء ذلك فى اجتماع منذ قليل بين اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والمستثمرين، بأحد فنادق شرم الشيخ.

كما قاموا بتقديم الشكر للمحافظ لمجهوداته خلال عامين، لحل معوقات الاستثمار ومحاولة إدخال تعديلات على قانون على القانون.

وقام المستشار القانونى للمحافظة بشرح التعديلات التى تم إدخالها على القانون، حيث تم حل ثلاث مشكلات رئيسية أهمها تعديل المادة الثانية من القانون والخاصة بتملك وتوريث مزدوجى الجنسية، حيث أصبح تملك المصرى حامل الجنسية المزدوجة، لا غبار عليه ويقوم بالتوريث بحرية أيضا كما سمح القانون بعد تعديله بإمكانية تملك الأجنبى للمنشأ دون الأرض، مما يقضى على مشكلة الاستثمار العقارى،

>كما سمحت التعديلات باستثناء الشركات الأجنبية خاصة العاملة فى مجال محاور التنمية بتغيير نسبة الـ45% وزيادتها لو تطلب ذلك.

كما أصبح لجهاز تنمية سيناء بموجب تعديلات القانون، صلاحيات كبيرة كما تطرق الاجتماع لتطوير مدينة سانت كاترين لتتبوأ مكانتها العالمية كمدينة السياحة الدينية الأولى على مستوى العالم.

وأشار المحافظ إلى أن التطوير بدأ بالفعل وأن هناك أعمال رصف وتجميل تتم حاليًا بتكلفة 2.5 مليون جنيه، بالإضافة لإنشاء طرق جديدة بازدواج كل طريق 2 حارة، ضمن مشروعات ازدواج طرق المحافظة، الذى أمر بها رئيس الجمهورية بتكلفة تصل لـ 2.6 مليار جنيه.

واستعرض المحافظ أيضا خلال الاجتماع التعليمات الخاصة باحتفالات المحافظات بافتتاح قناة السويس الجديدة يوم السادس من أغسطس، لإشعار ومشاركة المواطنين بالحدث الوطنى الهام، حيث ستتضمن الاحتفالات شاشات عرض كبيرة بالميادين لنقل الاحتفالية الكبرى على الهواء مباشرة، وفرق فنون شعبية وفولكلورية، ووضع أعلام مصر والمحافظة وقناة السويس فوق المنشآت الحكومية الهامة، بالإضافة لمشاركة المحافظة بوفد لا يقل عن 50 فردًا من الشباب ورجال الأعمال والمرأة، وطالب المحافظ رجال الأعمال الشرفاء بالمساهمة بكل ما يستيطعون من إمكانات لإشعار المواطن بالفرحة فى هذا اليوم التاريخى.



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