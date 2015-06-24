خفر السواحل التركية تنقذ 60 مهاجرا سوريا بعد انقلاب قاربهم ببحر إيجة

أنقذت فرق خفر السواحل فى تركيا 60 مهاجرا سوريا غير شرعى من الغرق بعد أن انقلب قاربهم المطاطى فى مياه بحر إيجة قبالة سواحل بلدة "بودروم" التابعة لمحافظة موغلا بغربى تركيا أثناء محاولة هروبهم إلى جزيرة "كوس" اليونانية ومنها إلى أوروبا.

وذكرت محطة " إن تى فى" الإخبارية التركية اليوم الأربعاء أن قوات خفر السواحل التركية عثرت على جثتين فى مياه بحر إيجة، ولا تزال القوات مستمرة فى عملية البحث فى محاولة للعثور على 4 سوريين آخرين كانوا على متن نفس القارب المطاطى.

وتشهد بعض مدن غربى تركيا باستمرار محاولات تسلل إلى أوروبا من قبل مهاجرين غير شرعيين، ودفعت التدابير الأمنية المشددة التى اتخذتها اليونان على حدودها مع تركيا، بعض المهاجرين إلى تحويل وجهتهم لبلغاريا، عبر ولاية "قرقلر إيلي" الحدودية بشمال غربى البلاد.

ومن جملة التدابير التى أقدمت عليها اليونان بناء سياج شائك على طول حدودها مع تركيا، كما قام الاتحاد الأوروبى، من خلال وكالته لأمن الحدود الخارجية، بزيادة عمليات المراقبة الحدودية، كما بدأت بلغاريا، من جانبها، بمد سياج مماثل على طول حدودها المشتركة مع تركيا على غرار جارتها اليونان.

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