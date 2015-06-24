بدء أعمال الاجتماع السادس لفريق العمل المعنى بتطوير العمل الاقتصادى العربى

انطلقت اليوم، الأربعاء، أعمال الاجتماع السادس لفريق العمل الثالث المعنى بتطوير العمل الاقتصادى العربى المشترك برئاسة العراق، وبمشاركة ممثلى الدول العربية الأعضاء، وذلك بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية.

يأتى هذا الاجتماع فى إطار متابعة تنفيذ قرار مجلس الجامعة على مستوى القمة رقم 621 بتاريخ 29 مارس الذى ينص فى فقرته الثانية على حث رؤساء اللحان وفرق العمل على الانتهاء من مهامها فى غضون ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار .

وتضم الفرق الأربعة المعنية بتطوير الجامعة العربية فريق عمل معنى بتطوير البعد الشعبى للعمل العربى المشترك برئاسة الجزائر، وفريق ثانى معنى بمراجعة الميثاق وتطوير الإطار الفكرى لمنظومة العمل العربى المشترك برئاسة المملكة العربية السعودية والتى تنازلت عنها مؤخرا لدولة الجزائر، وفريق عمل ثالث معنى بإصلاح وتطوير أجهزة الجامعة العربية ومهامها برئاسة مصر، وفريق عمل رابع معنى بتطوير العمل الاقتصادى والاجتماعى العربى برئاسة العراق.

يذكر أن تشكيل فرق العمل هذه يدخل فى اطار تجسيد المقترحات والتوصيات الواردة فى تقرير اللجنة المستقلة رفيعة المستوى لإصلاح وتطوير العمل العربى المشترك التى ترأسها الأخضر الإبراهيمى، وزير الخارجية الجزائرى الأسبق.