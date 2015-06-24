أخبار عاجلة

صور| كيت ميدلتون تتلقى هدية غريبة على مسرح «رويال دروري لين» -
قائمة الأهلي| ظهور أكرم توفيق.. واستبعاد متعب ومعلول وجمعة -
الاتحاد السكندري يخاطب «فيفا» بشأن غرامة «بونتش» -
لعلهم يفقهون - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع الشيخ رمضان عبد المعز لقاء مع قاريء بالإذاعة والتليفزيون -
قراءة رائعة لهاني الحسيني تُصور ماحدث بقصة النبي يوسف -
القارئ هاني الحسيني: الموضوع مش بالصوت العالي وإنما "وشوشني واطربني" -
الأول على العالم فى قراءة القرآن يروى حقيقة "القارئ المزيف" -
قائد أتلتيكو مدريد يؤكد جاهزية الفريق لديربي «الريال» -
شكوك حول مشاركة «نوير» أمام ريال مدريد بسبب الإصابة -
«جوارديولا» يحذر لاعبيه قبل انتقالات الصيف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

بدء أعمال الاجتماع السادس لفريق العمل المعنى بتطوير العمل الاقتصادى العربى

Google+ Print
بدء أعمال الاجتماع السادس لفريق العمل المعنى بتطوير العمل الاقتصادى العربى بدء أعمال الاجتماع السادس لفريق العمل المعنى بتطوير العمل الاقتصادى العربى
انطلقت اليوم، الأربعاء، أعمال الاجتماع السادس لفريق العمل الثالث المعنى بتطوير العمل الاقتصادى العربى المشترك برئاسة العراق، وبمشاركة ممثلى الدول العربية الأعضاء، وذلك بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية.

يأتى هذا الاجتماع فى إطار متابعة تنفيذ قرار مجلس الجامعة على مستوى القمة رقم 621 بتاريخ 29 مارس الذى ينص فى فقرته الثانية على حث رؤساء اللحان وفرق العمل على الانتهاء من مهامها فى غضون ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار .

وتضم الفرق الأربعة المعنية بتطوير الجامعة العربية فريق عمل معنى بتطوير البعد الشعبى للعمل العربى المشترك برئاسة الجزائر، وفريق ثانى معنى بمراجعة الميثاق وتطوير الإطار الفكرى لمنظومة العمل العربى المشترك برئاسة المملكة العربية والتى تنازلت عنها مؤخرا لدولة الجزائر، وفريق عمل ثالث معنى بإصلاح وتطوير أجهزة الجامعة العربية ومهامها برئاسة ، وفريق عمل رابع معنى بتطوير العمل الاقتصادى والاجتماعى العربى برئاسة العراق.

يذكر أن تشكيل فرق العمل هذه يدخل فى اطار تجسيد المقترحات والتوصيات الواردة فى تقرير اللجنة المستقلة رفيعة المستوى لإصلاح وتطوير العمل العربى المشترك التى ترأسها الأخضر الإبراهيمى، وزير الخارجية الجزائرى الأسبق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
مصر تتسلم الدفعة الثالثة لصفقة "رافال".. والطائرات تحلق في سماء القاهرة

مصر تتسلم الدفعة الثالثة لصفقة "رافال".. والطائرات تحلق في سماء القاهرة

بالفيديو || طرح 260 طن من السكر والأرز في السوق المصرية لخفض الأسعار

بالفيديو || طرح 260 طن من السكر والأرز في السوق المصرية لخفض الأسعار

ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الشرقية لمباراة الزمالك .. ولقاء مع رامى ربيعة مدرب الفريق

ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الشرقية لمباراة الزمالك .. ولقاء مع رامى ربيعة مدرب الفريق

ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الزمالك لمباراة الشرقية وأبرز أخبار الفريق

ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الزمالك لمباراة الشرقية وأبرز أخبار الفريق