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لابورتا يشكر جوارديولا على دعمه للعودة لرئاسة برشلونة

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لابورتا يشكر جوارديولا على دعمه للعودة لرئاسة برشلونة لابورتا يشكر جوارديولا على دعمه للعودة لرئاسة برشلونة

(إفي): أعرب المرشح لرئاسة نادي برشلونة الإسباني، جوان لابورتا عن شعوره بـ"امتنان أبدي" تجاه مدرب الفريق السابق وبايرن ميونيخ الألماني الحالي، مواطنه بيب جوارديولا.

وكان جوارديولا أكد اليوم إنه يكن "مشاعر ود كبيرة" تجاه لابورتا لأنه أودع ثقته الكاملة فيها سابقا حينما كلفه بادارة الفريق الأول للنادي الكتالوني.

وكتب لابورتا في حسابه على (تويتر) الاجتماعية "ممتن بصورة أبدية لجوارديولا، لقد جعل قرارنا يبدو جيدا، لقد جعل هذا النادي أعظم وأروع".

يشار إلى أن بيب قال في مؤتمر دعائي إن المرشحين الحاليين لرئاسة النادي "جيدين للغاية"، ولكنه أكد ميله بشكل كبير للابورتا.

وأضاف جوارديولا "لقد فعل الكثير من أجلنا في اللحظات الصعبة، وسأكن له دائما مشاعر ود وامتنان".

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