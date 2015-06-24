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نافاس يعود إلى كوستاريكا للتعافي من إصابته بجوار عائلته

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نافاس يعود إلى كوستاريكا للتعافي من إصابته بجوار عائلته نافاس يعود إلى كوستاريكا للتعافي من إصابته بجوار عائلته

(إفي): عاد حارس مرمى ريال مدريد كيلور نافاس إلى بلاده كوستاريكا للراحة لمدة 10 أو 15 يوما بهدف التعافي من إصابة وتر أكيليس التي يعاني منها بجوار عائلته، مما يحول دون مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة الكأس الذهبية المقرر انطلاقها الشهر المقبل.

وقال حارس منتخب كوستاريكا على موقعه الإلكتروني إنه يجب عليه "التعافي وعدم بذل أي مجهود" خلال فترة الراحة التي منحها له الملكي للتعافي في كوستاريكا وقضاء بعض الوقت مع عائلته.

وأضاف نافاس "يجب علي الانتظار عشرة أو 15 يوما بدون القيام بأي مجهود وسوف أعود بعدها إلى إسبانيا لتقييم حالة الإصابة وما إذا كانت هناك ضرورة للخضوع لعلاج آخر".

وتزوج نافاس السبت الماضي من أندريا سالاس في كوستاريكا وعاد الأحد إلى إسبانيا لكي يقيم الاطباء مدى إصابته، حيث تم استبعاد خضوعه للجراحة للعلاج من الإصابة.

وعن انتقادات البعض التي يتعرض لها بسبب إصابته، أكد نافاس أنه يشعر بـ"الراحة البالغة" لأنه "دائما ما كان صادقا مع نفسه وعمله ومنتخب بلاده".

يشار إلى أن الكوستاريكي يعاني من آلام في وتر أكيليس منذ فترة ولكن الأمر تفاقم عقب مواجهة منتخب بلاده أمام إسبانيا وديا في 12 من الشهر الجاري.

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