العاملون بمشروع الخبز بأسيوط يحررون محضرا ضد رئيس مدينة أبنوب

حرر العاملون بمشروع الخبز بمركز أبنوب -وعددهم 52 موظفا- محضرا بمركز شرطة أبنوب ضد هاشم عبد الوهاب رئيس مركز ومدينة أبنوب وسكرتير المدينة العام.

واتهم العاملون فى المحضر رئيس المدينة بإجبارهم على جمع مبالغ مالية قدرها 7 جنيهات من كل مواطن ينتفع بمنظومة الخبز الجديدة بالمخالفة للقانون، وتهديدهم بعدم صرف رواتبهم بنهاية الشهر فى حالة عدم الجمع بالرغم من أنهم مثبتون على الباب الأول أجور دون أى سند قانونى أو إذن جمع مال أو قرار صادر من المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، على حد نص البلاغ.

وقال حمادة محمد سيد مندوب توزيع خبز بمدينة أبنوب، إن رئيس وسكرتير مدينة أبنوب عقدا مع موظفى مشروع الخبز اجتماعا وطلبا فيه جمع أموال من المواطنين المنتفعين بمنظومة الخبز بدعوى أنها اشتراكات كالتى كانت تجمع قبل بدء العمل بالمنظومة الجديدة، ولما رفضنا تعليماتهم بدعوى أن الجمع غير قانونى حيث إن المنظومة الجديدة لا يوجد بها اشتراكات، وإن الجمع يعرضنا للمساءلة القانونية قاما بسحب دفتر الحضور والانصراف، ورفضا أن نقوم بالتوقيع فقمنا بتحرير محضر 32 أحوال لسنة 2015 ولما قلنا لهم أننا أثبتنا سحب الدفتر فى محضر الشرطة قاما بإرجاع الدفتر مرة أخرى.

وقال شهير شحاتة وسيد نور إن 52 موظفا فى مشروع الخبز بمدينة أبنوب وقعا على الشكوى المقدمة والمحضر المحرر ضد رئيس المدينة وسكرتير المدينة العام، موضحا أن العاملين بمشروع الخبز يعملون على الدرجة الرابعة وفقا للقرار 1088 لسنة 2014.

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