وصول 1047 راكبا منهم 180 معتمرا لميناء نويبع و116 سائحا يغادرون شرم الشيخ

قال عبد الرحيم مصطفى المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، إن ميناء نويبع استقبل اليوم العبارة "أيلة" وعلى متنها 592 راكبا منهم 180 معتمرا و4 باص عمرة و10 سيارات و8 شاحنات وباص جيت والسفينة بريدج وعلى متنها 51 شاحنة.

وشهد الميناء بالأمس استقبال العبارة "أيلة" وعلى متنها 414 راكبا و10 سيارات والسفينة سينا وعلى متنها 41 راكبا و46 سيارة و2 براد و27 تريلا، كما غادر الميناء العبارة أيلة وعلى متنها 484 راكبا منهم 151 معتمرا و3 باص عمرة و5 سيارات و2 براد و6 تريلا.

وأضاف عبد الرحيم أن ميناء شرم الشيخ يشهد اليوم مغادرة ووصول السفينة نيوتاليس وعلى متنها 46 سائحا إلى ومن الكنيسة لزيارة المناطق الأثرية وممارسة رياضة الغوص، كما شهد الميناء بالأمس مغادرة ووصول السفينة نيوتاليس وعلى متنها 70 سائحا.