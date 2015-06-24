السياحة والمصايف بالإسكندرية: تأجير ممرات الشواطئ لحمايتها من البلطجية

أعلن اللواء "أحمد حجازى" وكيل وزارة رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أن الإدارة قد قامت بتأجير الممرات على الشواطئ وعددها (6) ممرات، وذلك لحمايتها من سطوة البلطجية، بعد أن كانت وكرا للأعمال المنافية للآداب والبلطجة والسرقة والمخدرات وأطفال الشوارع والهجرة غير الشرعية.

وأكد فى بيان صادر عن الإدارة حول الاستراتيجية الجديدة، أنها أصبحت الآن آمنة تماما ويستطيع المصطافون الذهاب إليها فى أى وقت، كما أن هذه الممرات ساعدت على خلق فرص عمل للشباب، حيث يستوعب كل ممر من (30 – 40) شابا للعمل به.

وأكد أيضا على تشديد الرقابة على الأندية والمساحات المخصصة لها، حيث إن من يستفاد منها تجاريا يتم رفع القيمة الإيجارية عليه، ومن يقدم خدمة حقيقية يتم تثبيت السعر عليه.