وفاة 586 شخصا بحمى الضنك فى عدن باليمن

أعلن رئيس اللجنة الطبية العليا فى محافظة عدن عبد الناصر الوالى أن هناك 8036 حالة إصابة بحمى الضنك فى المحافظة منذ شهر مايو الماضى حتى الآن، توفى منها 586 حالة.

وأشار الوالى- فى تصريحات نقلتها وسائل الإعلام، إلى أن هذه الإحصائيات لا تشمل الحالات التى لم تصل إلى المستشفيات، مرجحا أن يكون عدد الوفيات والإصابات أكثر مما نشر سابقا.

وقال إن هذه الأرقام تعد كبيرة بالنسبة لمدينة كعدن، خاصة وأن هناك كثيرا من سكانها قد نزحوا.

وكان المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية قد حذر أمس من خطورة المرض على اليمنيين، موضحا أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 3 آلاف حالة وأن العدد الفعلى ربما يتجاوز ضعف الرقم.

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