المتحدث العسكري : تدمير 3 مقرات للعناصر الإرهابية ومقتل 22 عنصرًا بالشيخ زويد

أعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة، مقتل 22 إرهابياً وتدمير 3 مقرات ومنطقة تجمع خاصة بالعناصر الإرهابية شمال سيناء.

وقال المتحدث على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” : “واصل رجال القوات المسلحة ضرباتهم الإستباقية للعناصر والبؤر الإرهابية، حيث تمكنت قوات قطاع تأمين شمال سيناء يوم الإثنين 22 / 6 / 2015 من استهداف عدد (3) مقرات للعناصر الإرهابية بعد ورود معلومات مؤكدة من العناصر المتعاونة تفيد بتجمع عدد من الإرهابيين فى المقرات المذكورة بمناطق (العبيدات – الشدايدة – الخروبة) بمركز ومدينة (الشيخ زويد) إستعداداً لمهاجمة عدد من كمائن القوات المسلحة”.

> وأضاف : “أسفرت الضربات المركزة عن تدمير عدد (3) مقرات ومنطقة تجمع خاصة بالعناصر الإرهابية ومقتل عدد (22) فرد إرهابى، فى نفس الوقت الذى تمكنت فيه قوات حرس الحدود من ضبط كمية من الأسلحة والذخيرة [ عدد (46) بندقية آلية - RBG - مسدس عيار (9) مم - عدد (16150) طلقة أعيرة مختلفة ] بمركز ومدينة (رفح) حيث كانت فى طريقها للعناصر الإرهابية”.