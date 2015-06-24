مقتل القيادي الحوثي «شرهان» في كمين بمحافظة مأرب اليمنية

قتل القيادي الحوثي ناجي شرهان، في كمين نصبه له مجهولون في مديرية مدغل بمحافظة مأرب، باليمن، اليوم الأربعاء.

كما أفادت مصادر لـ “سكاي نيوز عربية” مقتل وإصابة عدة أشخاص بينهم نساء وأطفال جراء قصف شنه الحوثيون على مدينة أنماء السكنية في محافظة عدن.

كما شن التحالف العربي بقيادة السعودية غارات جوية مكثفة على مطار الحديدة العسكري الذي يسيطر عليه الحوثيون غربي اليمن، حسبما أفادت مصادرنا، الأربعاء.

وذكرت المصادر أن القصف تسبب باندلاع حرائق في المطار العسكري الذي يضم مسلحين من جماعة الحوثي وقوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح.

يأتي ذلك في وقت أسفرت المواجهات المستمرة في جنوب اليمن بين المتمردين الحوثيين وحلفائهم، وقوات المقاومة الشعبية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي عن 39 قتيلا، من بينهم مدنيون، بحسب ما أعلنت مصادر طبية ومسؤولة، الثلاثاء.

فقد قتل سبعة مدنيين، وأصيب 94 آخرون، بينهم نساء وأطفال، جراء “قصف عشوائي للحوثيين وقوات صالح على أحياء سكنية في مناطق المنصورة والتقنية وإنماء” بمدينة عدن، كبرى مدن جنوب اليمن، وفقا لمسؤول حكومي ومصدر طبي.

وفي مدينة الضالع الجنوبية، تجددت المواجهات في الأطراف الشمالية والشرقية للمدينة بين المقاومة الشعبية وقوات الحوثي وصالح، ما أدى إلى سقوط 32 قتيلا من الطرفين، وإصابة العشرات بجروح، بحسب مسؤول محلي.