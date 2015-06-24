أخبار عاجلة

القارئ هاني الحسيني: الموضوع مش بالصوت العالي وإنما "وشوشني واطربني" -
الأول على العالم فى قراءة القرآن يروى حقيقة "القارئ المزيف" -
قائد أتلتيكو مدريد يؤكد جاهزية الفريق لديربي «الريال» -
شكوك حول مشاركة «نوير» أمام ريال مدريد بسبب الإصابة -
«جوارديولا» يحذر لاعبيه قبل انتقالات الصيف -
المصيلحي يعلن عن الأسعار الرسمية للسكر والأرز والزيت في التموين والسوق الحر ومفاجأة حول أسعار اللحوم والدواجن والأسماك التي ستطرح بأسعار مخفضة وأماكن بيعها -
القارئ هاني الحسيني يقلد الشيخ مصطفى إسماعيل -
القارئ هاني الحسيني: بعمل تمارين وبتناول أطعمة معينة عشان قراءة القرآن -
مصر تتسلم الدفعة الثالثة لصفقة "رافال".. والطائرات تحلق في سماء القاهرة -
ننشر أسماء الفائزين بقرعة الحج في المنوفية‎ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

مقتل القيادي الحوثي «شرهان» في كمين بمحاظة مأرب اليمنية

Google+ Print
مقتل القيادي الحوثي «شرهان» في كمين بمحاظة مأرب اليمنية مقتل القيادي الحوثي «شرهان» في كمين بمحاظة مأرب اليمنية

قتل القيادي الحوثي ناجي شرهان، في كمين نصبه له مجهولون في مديرية مدغل بمحافظة مأرب، باليمن، اليوم الأربعاء.

كما أفادت مصادر لـ “سكاي نيوز عربية”  مقتل وإصابة عدة أشخاص بينهم نساء وأطفال جراء قصف شنه الحوثيون على مدينة أنماء السكنية في محافظة عدن.

كما شن التحالف العربي بقيادة غارات جوية مكثفة على مطار الحديدة العسكري الذي يسيطر عليه الحوثيون غربي اليمن، حسبما أفادت مصادرنا، الأربعاء.

وذكرت المصادر أن القصف تسبب باندلاع حرائق في المطار العسكري الذي يضم مسلحين من جماعة الحوثي وقوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح.

يأتي ذلك في وقت أسفرت المواجهات المستمرة في جنوب اليمن بين المتمردين الحوثيين وحلفائهم، وقوات المقاومة الشعبية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي عن 39 قتيلا، من بينهم مدنيون، بحسب ما أعلنت مصادر طبية ومسؤولة، الثلاثاء.

فقد قتل سبعة مدنيين، وأصيب 94 آخرون، بينهم نساء وأطفال، جراء “قصف عشوائي للحوثيين وقوات صالح على أحياء سكنية في مناطق المنصورة والتقنية وإنماء” بمدينة عدن، كبرى مدن جنوب اليمن، وفقا لمسؤول حكومي ومصدر طبي.

وفي مدينة الضالع الجنوبية، تجددت المواجهات في الأطراف الشمالية والشرقية للمدينة بين المقاومة الشعبية وقوات الحوثي وصالح، ما أدى إلى سقوط 32 قتيلا من الطرفين، وإصابة العشرات بجروح، بحسب مسؤول محلي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية