بروتوكول تعاون للرفع المساحي لـ215 ألف فدان بأراضي الخريجين بين الزراعة والري

وقع الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري توقيع بروتوكل تعاون مشترك، للقيام بأعمال الرفع المساحي لأراضى الخريجين المسلمة لهم والتى تدخل فى زمام محافظات البحيرة، الإسكندرية، ومطروح .

ومن جانبه أكد الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة أن الاتفاقية تأتي في إطار خطة الدولة للحفاظ على ممتلكات الأراضي الخاصة بجمعيات الخريجين والمنتفعين بالأراضي المستصلحة بمراقبات التنمية والتعاون لحاجتها للرفع المساحى للأراضي المسلمة لهم.

وتابع الوزير أن أعمال الرفع المساحي ستتم على مساحة 215 ألف فدان، بمحافظات الإسكندرية، البحيرة، ومطروح، وهى مراقبات غرب النوبارية، البستان، الانطلاق، طيبة، بنجر السكر، مطروح، جنوب وغرب التحرير، شمال البحيرة و الإسكندرية، بتكلفة إجمالية تصل إلى 10 مليون جنيه.