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«حجازي» يشهد إحدى المراحل الرئيسية للمشروع التكتيكى بالمنطقة المركزية العسكرية

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الفريق محمود حجازي-رئيس أركان حرب القوات المسلحة

الفريق محمود حجازي-رئيس أركان حرب القوات المسلحة

شهد الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة، المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي الذي نفذته إحدى وحدات المنطقة المركزية باستخدام مقلدات الرماية ” المايلز ” ، والذي يأتي في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة .
> وناقش رئيس الأركان عدد من القادة والضباط المشاركين بالتدريب فى أسلوب تنفيذهم للمهام والواجبات المكلفين بها ، وقام بفرض عدد من المواقف التكتيكية المفاجئة للتأكد من قدرتهم على إتخاذ القرار السليم لمواجهـة التغيـرات المختلفة أثنـاء إدارة العمليات .
> وأشاد بالأداء المتميز لكافة القوات المشاركة فى المشروع ، مؤكداً على ضرورة البعد عن النمطية فى تخطيط وتنفيذ المهام والأنشطة التدريبية ، مع الإهتمام بالتدريب التخصصى للعناصر الإدارية والمعاونة ، واستغلال التطور الذى شهدته المنظومة التدريبية داخل القوات المسلحة للوصول إلى أعلى مستويات الكفاءة والإستعداد القتالى .
> وطالبهم بالحفاظ على أعلى درجات اليقظة والإستعداد القتالى والصلاحية الفنية للأسلحة والمعدات ، بما يتمتعون به من روح معنوية عالية وإستعداد دائم للبذل والتضخية من أجل أمن وسلامة وشعبها العظيم .
> ويعد التدريب باستخدام المقلدات أحد أبرز الأنشطة التدريبية التى يتم خلالها إستخدام أحدث الأنظمة التكنولوجية ومقلدات الرماية بالليزر لتحقيق الواقعية فى التدريب وترشيد الإنفاق فى استخدام الأسلحة والذخائر وثقل المهارات الميدانية للوحدات والتشكيلات ، وقياس قدرتها على تنفيذ المهام القتالية والنيرانية المكلفة بها فى الوقت والمكان المحددين طوال مراحل التدريب .
> حضر المرحلة عدد من كبار قادة القوات المسلحة المصرية .

 

 

 

 

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