الأرصاد : طقس اليوم معتدل على الوجه البحري والقاهرة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء، طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحرى والقاهرة مائل للحرارة على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا على كافة أنحاء البلاد.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الخفيفة صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة، كما تظهر بعض السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط على المناطق المكشوفة من جنوب البلاد وعلى خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة والبحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فيكون معتدل، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، أما البحر الأحمر فيكون معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج به من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح على البحرين شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 21 32

> الإسكندرية 22 27

> مطروح 22 27

> بورسعيد 21 28

> دمياط 21 27

> بلطيم 21 28

> الإسماعيلية 20 33

> السويس 21 33

> العريش 18 28

> نخل 15 31

> طابا 16 32

> الطور 23 31

> مرسي علم 24 36

> الغردقة 25 36

> شرم الشيخ 25 35

> رفح 18 27

> كاترين 16 29

> سيوة 20 33

> المنيا 22 33

> الفيوم 21 33

> رأس سدر 21 33

> أبوسمبل 28 41

> وسط الدلتا 21 31

> أسيوط 22 34

> سوهاج 23 35

> الأقصر 24 38

> أسوان 26 40

> شلاتين 24 37

> حلايب 25 34

> الوادى الجديد 23 38

> قنا 23 38

> نويبع 23 33

> السلوم 18 28.