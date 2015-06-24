البحر الأحمر تستعد لطرح 20 مشروعًا أمام مؤتمر الاستثمار في الصعيد سبتمبر المقبل

بدأت محافظة البحر الأحمر الإعداد لترتيب الاستعدادات الخاصة بعقد مؤتمر الاستثمار في صعيد مصر والمقرر يومي 11 و12 سبتمبر المقبل بمشاركة 10 محافظات وعدد من الوزراء ورجال الأعمال ورؤساء الشركات، ومن المقرر خلال الأيام المقبلة تشكيل لجنة لوضع ترتيبات استقبال المشاركين وفنادق الإقامة والمركز الصحفي والإعلامي بالتنسيق مع الهيئة للاستعلامات.

وحسم المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء إقامة المؤتمر بالغردقة بعد تصريحات لعدد من محافظي الصعيد بأن الغردقة ليست المكان المناسب للمؤتمر.

ومن جانبه أكد اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر أن المؤتمر له أهمية كبيرة فى عمليات التنمية الحقيقية بمحافظات الصعيد والبحر الأحمر واستغلال الموارد والفرص المتاحة فى هذه المناطق لجذب المزيد من الاستثمارات، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.

وأضاف عبد الله، في تصريحات خاصة لوكالة “أونا” أن فرص الاستثمار المتاحة بالبحر الاحمر والتي ستتقدم بها المحافظة وتم اعداد ملفات كاملة بها بالتنسيق مع ادارتي مركز المعلومات و الاستثمار بالمحافظة بينها إقامة مركز سياحي عالمي جنوب الغردقة بمنطقة مجاويش ومركز دولي للمؤتمرات ومشروع سباق سيارات “فورميلا”،وإقامة حديقة حيوان ومدينة إنتاج سينمائي و إقامة مركز عالمي للسياحة الميسرة، وإنشاء مدينة رياضية عالمية تضم ملاعب لكرة القدم وملاعب لنحو 20 لعبة رياضية علي مساحة 100 فدان شمال الغردقة وإقامة متحف آثار بالبحر الأحمر وإنشاء مدينة بيئية جبلية وقرى سياحية بمنطقة أبوسومة وسفاجا.واقامة مصنع لتكرير البترول شمال مدينة راس غارب واقامة منطقة ملاحات لانتاج ملح الطعام واملاح معدنية أخرى.

وطرح إنشاء القطار فائق السرعة الذي يربط بين القاهره الغردقة والأقصر وأسوان بطول يصل نحو 1000كيلو متر وطرح انشاء ميناء بحري بالقصير ومارينا لليخوت السياحية بالقصير وانشاء عدد من محطات تحلية مياه البحر بمختلف مدن البحر الاحمر بطاقات مختلفة لتوفير مياه الشرب للقطاع السكاني والسياحي والتعديني والتعميري.

وتابع عبدالله، أن كل مشروع تم اعداد ملف كل بمكوناته وفرص العمل المتوقع ان يوفرها وان التسهيلات التي ستقدمها المحافظة لتنفيذ هذه المشروعات وتوقيع عقود الاتفاق عليها ستكون من خلال اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار والمنتظر صدورها خلال أيام.